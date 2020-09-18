В Беларуси мужчина совершил самоподжог под зданием милиции

18 сентября, 2020, 15:09

18 сентября во белорусском городке Смолевичи мужчина совершил самоподжог перед отделением милиции

Об этом сообщает белорусский Telegram канал NEXTA.

"Я подъезжал к перекрестку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда. Сначала подумал, что это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком-то белом порошке. затем примчались две машины скорой помощи, и мужчину увезли", - рассказал очевидец изданию TUT.by

По предварительной информации, мужчина ничего не говорил перед актом самосожжения.

Сейчас он находится в районной больнице города Смолевичи в реанимации. Личность его устанавливается.

Журналисты TUT.by заявляют, что пока неизвестны причины, толкнувшие мужчину на такой поступок.

В МВД Беларуси опубликовали видео с камеры наблюдения и заявили, что человек несколько дней назад обращался в полицию и заявил, что укоротит собой.

"В Смолевичи местный житель, состоящий на учете в медицинском учреждении, поджег себя. Сегодня, 18 сентября, около полудня 36-летний местный житель у Смолевичского РОВД вылил на себя из канистры бензин и поджег", - отметили в министерстве.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо