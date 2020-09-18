Укрзализныця перевела поезд Kyiv Borispil Express на региональное направление
Об этом сообщила пресс-служба "Крюковского вагоностроительного завода" (КВСЗ).
Согласно сообщению, дизель-поезд производства КВСЗ более 8 месяцев доставлял пассажиров из центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт Борисполь в экспресс-режиме.
"В результате существенного сокращения воздушного пассажиропотока, вызванного карантинными мероприятиями через распространение коронавируса, руководство АО" Укрзализныця "решило перевести ДПКр-3 на один из региональных направлений", - говорится в сообщении.
Таким образом, поезд будет работать по маршруту Черкассы - ст. им. Т. Г. Шевченко, регулярные коммерческие перевозки на этом направлении движения начнут с 26 сентября.
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