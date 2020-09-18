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Espreso.tvСпортУкраинский клуб проиграл "Барселоне" в Лиге чемпионов

Украинский клуб проиграл "Барселоне" в Лиге чемпионов


фото: handball.motorsich.com
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов гандбольный клуб "Мотор" проиграл "Барселоне" со счетом 25:30

Об этом сообщает " Чемпион ".

Следующий матч запорожцы проведут против датского "Ольборга", встреча состоится 23 сентября. Повторная встреча с "Барселоной" пройдет в марте 2021-го года.

Лучшим достижением "Мотора" в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала.

Лига чемпионов

17 сентября

группа В

1-й тур

"Мотор" (Украина) - "Барселона" (Испания) 25:30

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