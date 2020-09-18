Украинский клуб проиграл "Барселоне" в Лиге чемпионов
18 сентября, 2020, 12:31
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов гандбольный клуб "Мотор" проиграл "Барселоне" со счетом 25:30
Об этом сообщает " Чемпион ".
Следующий матч запорожцы проведут против датского "Ольборга", встреча состоится 23 сентября. Повторная встреча с "Барселоной" пройдет в марте 2021-го года.
Лучшим достижением "Мотора" в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала.
Лига чемпионов
17 сентября
группа В
1-й тур
"Мотор" (Украина) - "Барселона" (Испания) 25:30
- 16 июня стало известно, что мужская сборная Украины по гандболу сыграет против России в отборе на Евро-2022.
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