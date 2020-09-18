Украина готова к отопительному сезону на 90%, - Шмыгаль
18 сентября, 2020, 19:37
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отопительный сезон в Украине должен начаться вовремя
Об этом сообщает правительственный портал.
Премьер отметил, что по состоянию на 18 сентября Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%.
"Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа", - заявил Шмыгаль.
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