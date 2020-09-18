Тихановська: ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства

18 сентября, 2020, 12:52

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства

Об этом она заявила на дебатах из Беларуси в совете ООН по правам человека, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, ситуация требует вмешательства совета по правам человека ООН. Она также призвала допустить специального докладчика ООН в Беларуси.

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"Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих умерли", - заявила Тихановська в онлайн-обращении.

Она также подтвердила готовность вести переговоры с властью и искать мирное решение кризиса. Постоянный представитель Беларуси требовал остановить трансляцию ее выступления.

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