Тихановська: ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства
Об этом она заявила на дебатах из Беларуси в совете ООН по правам человека, сообщает РБК-Украина.
По ее словам, ситуация требует вмешательства совета по правам человека ООН. Она также призвала допустить специального докладчика ООН в Беларуси.
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"Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих умерли", - заявила Тихановська в онлайн-обращении.
Она также подтвердила готовность вести переговоры с властью и искать мирное решение кризиса. Постоянный представитель Беларуси требовал остановить трансляцию ее выступления.
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