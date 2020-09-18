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Espreso.tvОбществоТурчинов: За полтора года президентства Зеленский до сих пор не понял, что для Путина любой компромисс - это слабость

Турчинов: За полтора года президентства Зеленский до сих пор не понял, что для Путина любой компромисс - это слабость


фото: turchynov.com
Президент Украины Владимир Зеленский за полтора года своего правления до сих пор не понял, что для президента Российской Федерации Путина любой компромисс - это слабость

Об этом заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ток-шоу Политклуб с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо.

"Вы знаете, я очень хорошо знаю психологию Путина. Мне трудно представить, как господин Зеленский мог в его залитых кровью глазах увидеть какие-то намеки или желание мира. Это немножко странно. Но он (ред. Путин) считается только с силой. любой компромисс он воспринимает как слабость. И начинает наглеть, начинает продвигать все более и более жесткие требования ", - заявил Турчинов

Экс-секретарь СНБО добавил, что, к сожалению, уже прошло полтора года, а украинская власть до сих пор не поняла, что российская сторона не собирается идти на уступки и лишь манипулирует властью Украины.

"То, что делают, это похоже, знаете, когда морковь держат перед ослом. Что он бежит, бежит, бежит, а они направляют, куда бежать. И посмотрите, как только они договорились о так называемой инспекции в Шумах одной позиции нашей морской пехоты , как на следующий день уже было 10 предложений, где проверять, где они должны контролировать ", - отметил Турчинов.

 

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