 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп, Лукашенко и Путин получили Шнобелевскую премию за реакцию на коронавирус

Трамп, Лукашенко и Путин получили Шнобелевскую премию за реакцию на коронавирус


фото: reuters
Гарвардский университет США провел церемонию вручения шутливой Шнобелевской премии, присуждаемой за сомнительные и абсурдные достижения

Победителей премии объявили 17 сентября.

В 2020 году лауреатами премии в области медицинского образования стали президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, Александр Лукашенко, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир того, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи ", - заявил основатель премии Марк Абрахамс.

В 2020 году победители "получили" куб с бумаги и зимбабвийскую банкноту номиналом 10 трлн долларов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

18 сентября, 2020 пятница

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать