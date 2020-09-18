Трамп, Лукашенко и Путин получили Шнобелевскую премию за реакцию на коронавирус
Победителей премии объявили 17 сентября.
В 2020 году лауреатами премии в области медицинского образования стали президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, Александр Лукашенко, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир того, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи ", - заявил основатель премии Марк Абрахамс.
В 2020 году победители "получили" куб с бумаги и зимбабвийскую банкноту номиналом 10 трлн долларов.
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