Трамп, Лукашенко и Путин получили Шнобелевскую премию за реакцию на коронавирус

18 сентября, 2020, 13:18

Гарвардский университет США провел церемонию вручения шутливой Шнобелевской премии, присуждаемой за сомнительные и абсурдные достижения

Победителей премии объявили 17 сентября.

В 2020 году лауреатами премии в области медицинского образования стали президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, Александр Лукашенко, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир того, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи ", - заявил основатель премии Марк Абрахамс.

В 2020 году победители "получили" куб с бумаги и зимбабвийскую банкноту номиналом 10 трлн долларов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb