 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтепанов заявил, что планирует остаться министром в случае избрания в Одесский облсовет

Степанов заявил, что планирует остаться министром в случае избрания в Одесский облсовет


фото: pravda.ua
Максим Степанов отметил, что в случае избрания в Одесский облсовет планирует остаться на должности министра здравоохранения

Об этом сообщает Укринформ .

"Никак не собираюсь (совмещать должность и предвыборную кампанию - ред.). Я работаю министром здравоохранения, все будет согласно нашему законодательству, то есть никаких нарушений не будет. Я не собираюсь принимать активное участие в предвыборной кампании и ездить агитировать", - отметил Степанов.

В то же время на вопрос, собирается ли он брать отпуск, чиновник ответил, что не имеет в этом нужды.

Читайте также: Глава МОЗ Степанов подтвердил, что возглавит список "СН" на выборах в Одесский облсовет

Степанов добавил, что в случае достижения победы на местных выборах, планирует остаться на должности министра здравоохранения.

"Если мы выиграем выборы, я останусь министром", - сказал он.

Вместе с тем он уточнил, что его намерение быть депутатом облсовета не противоречит законодательству.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

18 сентября, 2020 пятница

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать