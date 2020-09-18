Степанов заявил, что планирует остаться министром в случае избрания в Одесский облсовет

18 сентября, 2020, 13:49

Максим Степанов отметил, что в случае избрания в Одесский облсовет планирует остаться на должности министра здравоохранения

Об этом сообщает Укринформ .

"Никак не собираюсь (совмещать должность и предвыборную кампанию - ред.). Я работаю министром здравоохранения, все будет согласно нашему законодательству, то есть никаких нарушений не будет. Я не собираюсь принимать активное участие в предвыборной кампании и ездить агитировать", - отметил Степанов.

В то же время на вопрос, собирается ли он брать отпуск, чиновник ответил, что не имеет в этом нужды.

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Степанов добавил, что в случае достижения победы на местных выборах, планирует остаться на должности министра здравоохранения.

"Если мы выиграем выборы, я останусь министром", - сказал он.

Вместе с тем он уточнил, что его намерение быть депутатом облсовета не противоречит законодательству.