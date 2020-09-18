Сокращение дефицита в условиях кризиса лишь усугубит экономическую динамику, - Марченко о проекте госбюджета-2021
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в эфире Еспресо.TV .
"В условиях кризиса, в условиях, когда нам нужно восстанавливать экономику мы не можем себе позволить резко сокращать дефицит. Это будет контрциклическую мероприятие. Это только ухудшит нашу экономическую динамику", - сказал Марченко.
Марченко также объяснил увеличение финансирования отдельных ведомств, в частности, Офиса президента и государственного управления делами (ГУД) "диспропорцией заработных плат" в этих органах.
В то же время субсидии, пояснил Марчекно, ведется в соответствии с возможности граждан их получать.
"Мы сейчас увеличиваем существенно размер прожиточного минимума, размер минимальных заработных плат, что позволит нам в условиях, когда цены на энергоносители достаточно низкими, по сравнению с предыдущими годами, ожидать, что будет экономия в субсидиям", - сказал Марченко.
По минимальной заработной платы, добавил министр ее увеличение не нанесет существенного давления на инфляционные показатели.
- Напомним, Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.
- Утром 14 сентября Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" во время внеочередного заседания.
- Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ранее также заявил, что Министерство финансов не проводило консультаций с профильным комитетом Верховной Рады по проекту государственного бюджета на 2021 год.
- По словам депутата партии "Слуга народа" Александр Качур, если проект государственного бюджета на 2021 год будет принят за основу, он будет видоизменен к "неузнаваемое состояния" , за "отсутствия коммуникации" Кабинета министров и парламента.
- По словам члена Совета НБУ Виктора Козюка, предложенный правительством в проект госбюджета на 2021 год дефицит в размере 6% ВВП выходит за параметры, приемлемые для программы международной поддержки.
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