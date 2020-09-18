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Espreso.tvЭкономикаСокращение дефицита в условиях кризиса лишь усугубит экономическую динамику, - Марченко о проекте госбюджета-2021

Сокращение дефицита в условиях кризиса лишь усугубит экономическую динамику, - Марченко о проекте госбюджета-2021


фото: ukrinform
По словам министра финансов Сергея Марченко, в условиях кризиса и необходимости восстановления экономики правительство не может позволить себе резко сокращать дефицит, ведь это ухудшит экономическую динамику

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в эфире Еспресо.TV .

"В условиях кризиса, в условиях, когда нам нужно восстанавливать экономику мы не можем себе позволить резко сокращать дефицит. Это будет контрциклическую мероприятие. Это только ухудшит нашу экономическую динамику", - сказал Марченко.

Марченко также объяснил увеличение финансирования отдельных ведомств, в частности, Офиса президента и государственного управления делами (ГУД) "диспропорцией заработных плат" в этих органах.

В то же время субсидии, пояснил Марчекно, ведется в соответствии с возможности граждан их получать.

"Мы сейчас увеличиваем существенно размер прожиточного минимума, размер минимальных заработных плат, что позволит нам в условиях, когда цены на энергоносители достаточно низкими, по сравнению с предыдущими годами, ожидать, что будет экономия в субсидиям", - сказал Марченко.

По минимальной заработной платы, добавил министр ее увеличение не нанесет существенного давления на инфляционные показатели.

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