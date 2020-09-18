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Espreso.tvОбществоШкарлет заявил о наличии опровержения обвинений его в плагиате

Шкарлет заявил о наличии опровержения обвинений его в плагиате


фото: rfe
И.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что существует подтвержденное опровержение том, что в его научных работах есть плагиат

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает LB.ua .

"Есть два заключения профессиональных органов, представителей, опубликованные на сайте и опровергающие те вещи, которые вы разгоняете в сети. Я абсолютно уверен, что для большей части ученых Украины этот вопрос закрыт", - заявил Шкарлет.

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На каком сайте можно посмотреть эти доказательства - он не уточнил.

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