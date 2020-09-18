Сборная Украины проведет матч в селе Ковалевка
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Встреча пройдет в рамках квалификации Евро-2021. Матч состоится 17 ноября 2020 года.
"Вне всякого сомнения, эта замечательная арена заслуживает матч такого уровня, и это замечательный подарок клубу "Колос", который вчера одержал свою первую победу на международном уровне и пробился в третий раунд квалификации Лиги Европы. Желаю и клубу, который вскоре будет гостеприимно принимать молодежную сборную, и команде U-21 во главе с Русланом Ротанем только побед и новых достижений на международной арене!", - заявил президент УАФ Андрей Павелко.
Матч между сборными Украины-U21 и Румынии состоится в пятницу, 9 октября, на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве. 13 октября молодежная команда встретится в гостях с Северной Ирландией.
- 2 сентября состоялась презентация нового стадиона "Колоса" в селе Ковалевка.
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