Сборная Украины проведет матч в селе Ковалевка

18 сентября, 2020, 19:38

Матч молодежных сборных Украины и Северной Ирландии состоится на стадионе "Колос" в селе Ковалевка

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Встреча пройдет в рамках квалификации Евро-2021. Матч состоится 17 ноября 2020 года.

"Вне всякого сомнения, эта замечательная арена заслуживает матч такого уровня, и это замечательный подарок клубу "Колос", который вчера одержал свою первую победу на международном уровне и пробился в третий раунд квалификации Лиги Европы. Желаю и клубу, который вскоре будет гостеприимно принимать молодежную сборную, и команде U-21 во главе с Русланом Ротанем только побед и новых достижений на международной арене!", - заявил президент УАФ Андрей Павелко.

Матч между сборными Украины-U21 и Румынии состоится в пятницу, 9 октября, на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве. 13 октября молодежная команда встретится в гостях с Северной Ирландией.

2 сентября состоялась презентация нового стадиона "Колоса" в селе Ковалевка.