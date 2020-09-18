Румыния получила первый из семи американских ПЗРК Patriot
18 сентября, 2020, 07:42
Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot 17 сентября прибыли в Румынию
Как передает Укринформ , об этом сообщает Romania Insider .
Румыния официально получила первый ракетный комплекс Patriot на церемонии, состоявшейся в Национальном учебном центре противовоздушной обороны имени Иона Бунгеску на базе Капу-Мидия.
Это первый из семи комплексов Patriot, которую получат румынские войска. Общая стоимость контракта - $ 3,9 млрд.
Премьер-министр Людовик Орбан сказал: "Румыния будет безопаснее с ракетами Patriot на своей территории; граждане будут лучше защищены".
"Румыния - 17-я страна мира и седьмая страна-член НАТО, теперь обладает ракетными системами Patriot", - отметил министр обороны Николае Чуке.
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