Румыния получила первый из семи американских ПЗРК Patriot

Румыния официально получила первый ракетный комплекс Patriot на церемонии, состоявшейся в Национальном учебном центре противовоздушной обороны имени Иона Бунгеску на базе Капу-Мидия.

Это первый из семи комплексов Patriot, которую получат румынские войска. Общая стоимость контракта - $ 3,9 млрд.

Премьер-министр Людовик Орбан сказал: "Румыния будет безопаснее с ракетами Patriot на своей территории; граждане будут лучше защищены".

"Румыния - 17-я страна мира и седьмая страна-член НАТО, теперь обладает ракетными системами Patriot", - отметил министр обороны Николае Чуке.