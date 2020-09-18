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Espreso.tvОбществоРоссия от начале сентября опрокинула в ОРДЛО "Грады", шесть вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка

Россия от начале сентября опрокинула в ОРДЛО "Грады", шесть вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка


фото: reuters
С начала сентября на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей Россия из-за неконтролируемого участка границы доставила 15 единиц боевой техники и около 1200 тонн горючего, "Грады", 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами

Об этом со ссылкой на Главное управление разведки информирует пресс-служба Министерства обороны.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов. С начала сентября из-за неконтролируемых Украины участка границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после капитального ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса в подразделения противника доставлено более 15 единиц боевой техники, в т.ч. 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

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