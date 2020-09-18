Roshen начал продавать сливочное масло

18 сентября, 2020, 16:11

Винницкий молочный завод Roshen начал производство и розничную реализацию натурального сладкосливочное масла

Об этом сообщила пресс-служба Roshen.

Согласно сообщению, Винницкий молочный завод Roshen начал производство в розничной упаковке и реализацию натурального сладкосливочное масла.

Отмечается, что линейка сладкосливочное масла представлена самыми популярными на рынке позициям: МаслоСелянское 72,6% и Масло Экстра 82,5%.

"Сейчас продукция представлена в большинстве супермаркетов Винницкой области, и в ближайшее время появится на полках магазинов по всей Украине", - отметили в пресс-службе.

Отметим, Винницкий молочный завод Roshen является основным поставщиком молочного сырья для фабрик корпорации Roshen. Ранее предприятие работало в сегменте В2В: производило молочные ингредиенты для кондитерских, молочных и других отраслей. Кроме того, по данным Roshen, ежегодный объем экспортных поставок завода составляет более 10 тыс. тонн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb