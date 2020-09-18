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Espreso.tvОбществоРада изменить закон о НАБУ как можно скорее, - Евросоюз

Рада изменить закон о НАБУ как можно скорее, - Евросоюз

Европейский Союз призвал Верховную Раду привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в соответствии с Конституцией, напомнив, что независимость бюро является условием безвиза и макрофинансовой помощи

Об этом в четверг, 17 сентября, украинской службе заявил представитель ЕС по внешней политике Петер Стано, сообщает Deutsche Welle .

"Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее", - отметил состояния.

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"Мы хотели бы подчеркнуть важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы", - добавил пресс-секретарь.

"Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи", - подчеркнул состоянии.

16 сентября КСУ признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.

Речь идет о полномочиях президента Украины в частности образовывать НАБУ, а также назначать и увольнять директора бюро.

В конце августа КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году.

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