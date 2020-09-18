Рада изменить закон о НАБУ как можно скорее, - Евросоюз
Об этом в четверг, 17 сентября, украинской службе заявил представитель ЕС по внешней политике Петер Стано, сообщает Deutsche Welle .
"Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее", - отметил состояния.
Читайте также: ЕС и США: дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП
"Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи", - подчеркнул состоянии.
16 сентября КСУ признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.
Речь идет о полномочиях президента Украины в частности образовывать НАБУ, а также назначать и увольнять директора бюро.
В конце августа КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти