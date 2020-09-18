"У нас нормальная коммуникация": Зеленский прокомментировал предостережение ЕС и США относительно прозрачности отбора руководителя САП
Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ на Ивано-Франковщине, передает Еспресо.TV .
"У нас есть нормальная коммуникация с западными партнерами. Я понимаю, что имеется в виду по составу комиссии САП. Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП ", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что полностью разделяет мнения западных партнеров и полностью их поддерживает.
- Напомним, сегодня, 17 сентября, Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры , несмотря на предостережения западных партнеров.
- В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех - совет прокуроров.
- В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП. Предупреждение об этом и о финансовых рисках звучали и сегодня.
- Представительство Евросоюза и посольство США в Украине прямо заявили, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
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