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Espreso.tvОбщество"У нас нормальная коммуникация": Зеленский прокомментировал предостережение ЕС и США относительно прозрачности отбора руководителя САП

"У нас нормальная коммуникация": Зеленский прокомментировал предостережение ЕС и США относительно прозрачности отбора руководителя САП


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский прокомментировал предостережение ЕС и США относительно прозрачности отбора нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и дальнейшей поддержки страны, заявив, что сейчас Украина имеет нормальную коммуникацию с западными партнерами

Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ на Ивано-Франковщине, передает Еспресо.TV .

"У нас есть нормальная коммуникация с западными партнерами. Я понимаю, что имеется в виду по составу комиссии САП. Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП ", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что полностью разделяет мнения западных партнеров и полностью их поддерживает.

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