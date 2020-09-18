"Попытка заблокировать борьбу с политической коррупцией": НАБУ о решении Конституционного суда

18 сентября, 2020, 12:39

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что решение Конституционного суда Украины (КСУ) является "попыткой заблокировать борьбу с политической коррупцией"

Об этом говорится в официальном заявлении НАБУ.

"Решение Конституционного Суда, которым признаны отдельные положения Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" такими, которые не отвечают Основному Закону, по мнению НАБУ, является очередной попыткой заблокировать борьбу с политической коррупцией и очистки судебной ветви власти в государстве", - говорится в заявлении.

Так, согласно последнему решению КСУ, в течение следующих трех месяцев в закон Украины "О НАБУ" должны быть внесены изменения, призванные урегулировать правовые аспекты функционирования Национального бюро, которые сейчас, по мнению судей КСУ, не отвечают основному закону.

В то же время, подчеркнули в ведомстве, вызывают беспокойство намерения отдельных политических сил, прежде всего связанных с фигурантами расследований НАБУ, ревизовать этот закон в части лишения его институциональной независимости, используя решение КСУ как повод для реализации замысла.

По информации ведомства, КСУ выносит такое решение по НАБУ третий раз. В частности, в 2019 году судьи признали неконституционной статью о незаконном обогащении и лишили НАБУ права аннулировать через суд незаконные сделки, заключенные государственными предприятиями.

"Подчеркиваем, что независимость НАБУ является базовой основой, которая определяет способность институты противостоять давлению в процессе расследования коррупционных преступлений, совершенных топкорупционерамы, и привлечь их к ответственности", - подчеркивается в заявлении.

В ведомстве напомнили, что, совместно с Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), было привлечено к ответственности более 800 человек, среди которых действующие и бывшие народные депутаты, министры и их заместители, должностные лица высшего звена. Около 500 человек ожидают приговоры Высшего антикоррупционного суда.

Таким образом, НАБУ призвало парламент в процессе доработки основного закона сохранить институциональную независимость ведомства как залог эффективной борьбы с коррупцией на высших уровнях. В свою очередь, НАБУ заявил о готовности присоединиться к процессу подготовки и обсуждения этих изменений.

Напомним, 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

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