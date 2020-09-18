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Espreso.tvЭкономикаШевченко в ответ на заяву послов G7 заявил, что независимости НБУ "ничто не угрожает"

Шевченко в ответ на заяву послов G7 заявил, что независимости НБУ "ничто не угрожает"


фото: bank.gov.ua
Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверил послов G7, что независимости регулятора ничто не угрожает

Об этом Шевченко написал в Facebook.

"Послы стран Большой семерки (G7) в Украине заявили, что наша страна "должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости Национального банка". Я очень уважаю взгляды и предостережения уважаемых послов и должен заверить всех вас, что независимости НБУ ничто не угрожает" , - написал Шевченко.

Он отметил, что регулятор четко осознает основы этой независимости и тот долгий путь, на котором центробанк обрел равноудаленность от всех ветвей власти для принятия профессиональных решений в монетарной и макропруденциальной политике.

"На сегодняшний день нам никто не может диктовать, какой устанавливать курс гривни или учетную ставку", - подчеркнул Шевченко.

Глава НБУ также отметил, что сейчас подконтрольность регулятора кому-либо  "просто невозможна". Шевченко отметил, что все важные решения принимаются коллегиально после всестороннего обсуждения их влияния как на банковскую систему в частности, так и на экономику в целом.

Шевченко также заверил в последовательности обязательств, взятых на себя НБУ.

"Вы не увидите разворота в политике НБУ на 180 градусов. Достижения прозрачной банковской системы должны быть оценены объективно", - отметил он.

В то же время, добавил Шевченко, необходимо понимать, что сейчас перед банковской системой стоят новые вызовы, в частности, возобновление кредитования и восстановление экономики после кризиса.

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