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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" купил победителя ЛЧ за 30 млн евро

"Ливерпуль" купил победителя ЛЧ за 30 млн евро


фото: Getty Images
Хавбек мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара стал игроком английского "Ливерпуля"

Об этом сообщает официальный twitter "Ливерпуля".

29-летний испанец подписал с английским клубом долгосрочный контракт до 2024-го года. Сумма трансфера не разглашается, однако Transfermarkt сообщает, что она составляет 30 млн евро.

Тьяго Алькантара будет выступать в "Ливерпуле" под 6 номером. Ранее хавбек выступал за испанскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию".

В прошлом сезоне вместе с мюнхенцами выиграл кубок Лиги чемпионов. На его счету 235 матчей, 31 гол и 37 результативных передач за немецкий топ-клуб с 2013-го года.

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