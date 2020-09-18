"Ливерпуль" купил победителя ЛЧ за 30 млн евро

18 сентября, 2020, 19:25

Хавбек мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара стал игроком английского "Ливерпуля"

Об этом сообщает официальный twitter "Ливерпуля".

29-летний испанец подписал с английским клубом долгосрочный контракт до 2024-го года. Сумма трансфера не разглашается, однако Transfermarkt сообщает, что она составляет 30 млн евро.

Тьяго Алькантара будет выступать в "Ливерпуле" под 6 номером. Ранее хавбек выступал за испанскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию".

В прошлом сезоне вместе с мюнхенцами выиграл кубок Лиги чемпионов. На его счету 235 матчей, 31 гол и 37 результативных передач за немецкий топ-клуб с 2013-го года.

23 августа "Бавария" победила французский ПСЖ со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов.