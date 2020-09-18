"Десна" и "Колос" узнали потенциальных соперников в последнем квалификационном раунде Лиги Европы

18 сентября, 2020, 15:49

Сегодня, 18 сентября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Своих потенциальных соперников в последнем раунде квалификации узнали представители Украины "Колос" и "Десна".

Если "Десна" пройдет немецкий "Вольфсбург" то сыграет с победителем пары "Санкт-Галлен"/АЕК.

Потенциальный соперник "Колоса" - победитель пары "Копенгаген"/"Пяст". Украинский клуб сыграет на выезде. Для выхода в плей-офф "Колос" должен пройти "Риека"

Плей-офф квалификации ЛЕ пройдет в формате одного матча без зрителей. Встречи пройдут 1 октября. Хозяин определится в ходе жеребьевки. В случае ничьей предусмотрены дополнительное время и серия пенальти.

17 сентября во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Колос" из Коваливки сенсационно победил в гостях греческий "Арис" .

18 сентября стало известно, что "Десна" встретится с немецким "Вольфсбургом" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.