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Espreso.tvСпорт"Десна" и "Колос" узнали потенциальных соперников в последнем квалификационном раунде Лиги Европы

"Десна" и "Колос" узнали потенциальных соперников в последнем квалификационном раунде Лиги Европы


фото: Getty Images
Сегодня, 18 сентября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Своих потенциальных соперников в последнем раунде квалификации узнали представители Украины "Колос" и "Десна".

Если "Десна" пройдет немецкий "Вольфсбург" то сыграет с победителем пары "Санкт-Галлен"/АЕК.

Потенциальный соперник "Колоса" - победитель пары "Копенгаген"/"Пяст". Украинский клуб сыграет на выезде. Для выхода в плей-офф "Колос" должен пройти "Риека"

Плей-офф квалификации ЛЕ пройдет в формате одного матча без зрителей. Встречи пройдут 1 октября. Хозяин определится в ходе жеребьевки. В случае ничьей предусмотрены дополнительное время и серия пенальти.

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