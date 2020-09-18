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Espreso.tvОбщество"Чушь": Резников заявил, что в ТКГ не готовят проведение выборов в ОРДЛО

"Чушь": Резников заявил, что в ТКГ не готовят проведение выборов в ОРДЛО


фото: Facebook
Информация о том, что Трехсторонняя контактная группа по Донбассу якобы готовит выборы в ОРДЛО 25 октября, является полной чушью

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, представитель Украины в ТКГ Алексей Резников в ходе часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV .

"Еще один миф, что в ТКГ вроде подковёрно готовятся выборы в ОРДЛО на 25 октября этого года ... Поэтому все эти хлопоты вокруг постановления парламента. Извините, но это ерунда", - сказал Резников.

По его словам, для выборов необходим отдельный закон.

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"И об этом сказано, в том числе, в комплексе мероприятий Минских соглашений. Что именно за отдельным законом, принятым парламентом на основании законодательства, Конституции Украины и Копенгагенских стандартов, могут быть проведены в ОРДЛО после полной деоккупации, после выполнения всех безопасности условий, предусмотрены в комплексе мероприятий минских соглашений ", - резюмировал он.

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