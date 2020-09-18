"Чушь": Резников заявил, что в ТКГ не готовят проведение выборов в ОРДЛО
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, представитель Украины в ТКГ Алексей Резников в ходе часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV .
"Еще один миф, что в ТКГ вроде подковёрно готовятся выборы в ОРДЛО на 25 октября этого года ... Поэтому все эти хлопоты вокруг постановления парламента. Извините, но это ерунда", - сказал Резников.
По его словам, для выборов необходим отдельный закон.
Читайте также: Ермак заявил, что Украина не обязывалась вносить правки в постановление о местных выборах по ОРДЛО
"И об этом сказано, в том числе, в комплексе мероприятий Минских соглашений. Что именно за отдельным законом, принятым парламентом на основании законодательства, Конституции Украины и Копенгагенских стандартов, могут быть проведены в ОРДЛО после полной деоккупации, после выполнения всех безопасности условий, предусмотрены в комплексе мероприятий минских соглашений ", - резюмировал он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
Читайте также
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-