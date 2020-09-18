Пиаром Украинуе защитить нельзя, ее можно защитить только ракетами и мужественными воинами, - Турчинов

18 сентября, 2020, 11:37

Пиаром Украину защитить нельзя. Ее можно защитить ракетами, ее можно защитить мощной артиллерией, ее можно защитить мужественными воинами, которые испытывают уважение общества и реакцию на их ратный труд

Об этом заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ток-шоу Политклуб с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо.

"То, что Россия под тезисом "мир" рассматривает только один вопрос - полной капитуляции (ред. Украина), мне кажется, что можно было понять уже где-то в течение нескольких недель пребывания на высших должностях в государстве. Но до сих пор нам рассказывают о каких-то иллюзии, о каком мир в глазах, о каких-то попытки договориться. Они не для того начинали войну, не для того оккупировали нашу территорию, чтобы кому-то сделать неплохой пиар ", - констатировал екссекретар СНБО.

Александр Турчинов отметил, что власти Российской Федерации нужна вся Украина. И только мощная и боеспособная украинская армия может дать отпор оккупанту: "И только реальные, мощные вооруженные силы, только современное оружие сможет их сдержать. Только так мы можем сдержать их наступление и шаг за шагом освобождать территории. Я постоянно повторяю: они считаются только с силой. И когда они видят, что эта сила начинает таять, когда они видят, что некому им ответить, они начинают уже реальную агрессию, реальную кровавую бойню. Вспомните тот же начало 2014-го года: нет в стране власти, нет армии, нет оружия, нет ресурсов финансовых - вот тогда они и начинают ", - заявил политик.