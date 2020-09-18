Prozorro будет платить "белым" хакерам за найденные уязвимости
Об этом сообщила пресс-служба Prozorro.
"Вместо подарков теперь БагХантер (пользователи, которые ищут уязвимости в системе - ред.) Будут получать денежное вознаграждение за найденную уязвимость в экосистеме Prozorro", - говорится в сообщении.
Так, начиная с 17 сентября, за каждую уязвимость высокого уровня - Р1 - пользователи будут получать 2,8 тыс. Грн, по Р2 - 1,4 тыс. Грн, за Р3 - 840 грн. Уязвимости низкого уровня - Р4 и Р5 - не награждаться.
Кроме того, искатели уязвимостей в Prozorro будут получать баллы, а их рейтинг будет обновляться ежемесячно.
В пресс-службе также отметили, что изменится формат самого проекта. В частности, к нему присоединилась общественная организация "Рескилл", которая занимается координацией и выплатой вознаграждений
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