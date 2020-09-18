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Espreso.tvОбществоПротив Порошенко открыто не менее 58 дел, - адвокат Новиков

Против Порошенко открыто не менее 58 дел, - адвокат Новиков


фото: reuters
По пятому президенту Украины Петру Порошенко открыто уже как минимум 58 уголовных дел

Об этом во время брифинга в пятницу, 18 сентября, сообщил один из его адвокатов Илья Новиков.

"Нас постоянно спрашивают, какова текущая цифра уголовных дел из списка Порошенко. Мы не можем быть уверенными, что там нет ничего, о чем нам неизвестно. Но по состоянию на сейчас это 58 уголовных дел", - рассказал Новиков.

По его словам, еще одного защитника экс-президента Игоря Голованя, ГБР уже более года концентрирует практически все свои ресурсы для реализации политического преследования его подзащитного.

"Все эти десятки фейковых уголовных производств, не имеющих никакого правового обоснования, продолжают расследовать исключительно с целью давления на оппозицию. История со всеми этими уголовными производствами получила признака не комедии, а фарса. И этот фарс направлен на одного единственного зрителя. Того самого, который лично в ручном режиме управляет нашими правоохранительными органами ", - заявил он.

 

 
 
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