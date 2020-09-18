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Espreso.tvМирПротесты в Беларуси: Латвия приняла на лечение первых шесть пострадавших протестующих

Протесты в Беларуси: Латвия приняла на лечение первых шесть пострадавших протестующих

Латвия приняла на лечение первые шестерых белорусов, получивших тяжелые травмы на протестах или после задержания

Об этом сообщают латвийские СМИ, среди которых портал Delfi и Latvijas Televīzija, передает Европейская правда.

Пострадавших перевезли через границу с помощью общественной организации, которую не называют.

Они просят не разглашать свои имена и не размещать фото.

Виктор и Иван (имена изменены), с которыми общались журналисты рассказали, что это путешествие в Ригу - их первая поездка в Европу.

У одного из мужчин - тяжелое ранение осколками светошумовой гранаты, в Латвии его будут оперировать уже второй раз. Его ранили, когда он с колонной шел по улице - правоохранители без предупреждения начали бросать в них гранаты.

Второй говорит, что не участвовал в протестах, а в эпицентре событий оказался случайно - силовики схватили его посреди улицы, избили и забрали в СИЗО. После побоев у него контузия, переломы костей лица и ноги, разрыв барабанной перепонки.

Правительство Латвии выделило в общей сложности 50 тыс. евро для лечения белорусов, пострадавших от насилия и пыток в результате участия в акциях протеста.

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