Протест шахтеров в Кривом Роге: девять участников акции госпитализированы
Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Радио Свобода.
По его данным, на 16-й день подземного протеста в забое остается 170 горняков четырех шахт.
Как сообщил Радио Свобода председатель городской организации Независимого профсоюза горняков Юрий Самойлов, сейчас начался новый раунд переговоров с администрацией предприятия: участников акции протеста на них представляют восемь горняков - по два от каждой из четырех шахт.
Он также сообщил, что из-за протеста полиция открыла уголовное производство по статье 293 Уголовного кодекса Украины (групповое нарушение общественного порядка), активные участники акции получили повестки на допрос в правоохранительные органы в качестве свидетелей.
"Я тоже получил повестку - как свидетель. Но общаться с ними не собираюсь: пока они общаются с моими адвокатами", - сказал Самойлов.
В Криворожском городском отделении полиции Радио Свобода не подтвердили информацию об открытии дела в отношении горняков.
- Напомним, шахтеры, протестующие в Кривом Роге, обратились в Европарламент с просьбой защитить их.
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