Протест шахтеров в Кривом Роге: девять участников акции госпитализированы

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Радио Свобода.

По его данным, на 16-й день подземного протеста в забое остается 170 горняков четырех шахт.

Как сообщил Радио Свобода председатель городской организации Независимого профсоюза горняков Юрий Самойлов, сейчас начался новый раунд переговоров с администрацией предприятия: участников акции протеста на них представляют восемь горняков - по два от каждой из четырех шахт.

Он также сообщил, что из-за протеста полиция открыла уголовное производство по статье 293 Уголовного кодекса Украины (групповое нарушение общественного порядка), активные участники акции получили повестки на допрос в правоохранительные органы в качестве свидетелей.

"Я тоже получил повестку - как свидетель. Но общаться с ними не собираюсь: пока они общаются с моими адвокатами", - сказал Самойлов.

В Криворожском городском отделении полиции Радио Свобода не подтвердили информацию об открытии дела в отношении горняков.

Напомним, шахтеры, протестующие в Кривом Роге, обратились в Европарламент с просьбой защитить их.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb