Представитель ЕС Боррель посетит Украину 22 сентября

18 сентября, 2020, 19:11

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель прибудет в Украину с официальным визитом 22 сентября

Об этом говорится в рабочем расписании официальных лиц Еврокомиссии, передает Укринформ.

Отмечается, что 22 сентября в Киев прибудет высокий представитель ЕС Хосеп Боррель. Он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Дмитрием Тараном.

Боррель также планирует посетить консультативную миссию Европейского Союза в Украине (EUAM).

Ранее сообщалось, что высокий представитель ЕС Хосеп Боррель намерен осуществить первый зарубежный визит именно в Украину, потому что его отменили из-за карантина.

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