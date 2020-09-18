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Espreso.tvМирПредставитель ЕС Боррель посетит Украину 22 сентября

Представитель ЕС Боррель посетит Украину 22 сентября

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель прибудет в Украину с официальным визитом 22 сентября

Об этом говорится в рабочем расписании официальных лиц Еврокомиссии, передает Укринформ.

Отмечается, что 22 сентября в Киев прибудет высокий представитель ЕС Хосеп Боррель. Он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Дмитрием Тараном.

Боррель также планирует посетить консультативную миссию Европейского Союза в Украине (EUAM).

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