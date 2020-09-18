Празднование Рош Ха-Шана: в Умани из-за возможных подделок документов о цели въезда проверяют иностранцев

18 сентября, 2020, 17:24

Полицейские, пограничники и сотрудники миграционной службы проверяют иностранцев в Умани из-за возможных подделок документов о цели въезда

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Пограничники совместно с миграционной службой и Национальной полицией проверяют иностранцев в Умани. Особое внимание уделено их возможным злоупотреблениям при пересечении государственной границы на въезд в Украину", - говорится в сообщении.

Не исключается, что хасиды могли прибыть в Украину по поддельным документам на якобы лечение или нарушить правила транзитного проезда, который должен был длиться не более 48 часов.

"Правоохранители уже разоблачили определенное количество лиц, которые не выполнили условий въезда и пренебрегли законодательством Украины. Эти лица будут отправлены за пределы Украины с запретом въезда минимум на 3 года", - сообщили в МВД.

Напомним, по состоянию на 17 сентября на украинско-белорусской границе вблизи КП "Новые Яриловичи", несмотря на непогоду, находились более тысячи хасидов, которые хотели поехать в Умань на празднование Рош Ха-Шана (Нового года).

Хасиды, которые пытались попасть в Украину с территории Беларуси на празднование Рош Ха-Шана, покинули территорию пограничного пункта Новые Яриловичи.

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