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Espreso.tvОбществоПольша рассматривает возможность введения санкций против Беларуси

Польша рассматривает возможность введения санкций против Беларуси


фото: gettyimages
Польша рассматривает возможность введения национальных санкций против Беларуси

Об этом заявил польский лидер Дуда, сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

Дуда в ходе телефонного разговора заявил, что рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Беларуси. При этом отмечается, что Литва, Латвия и Эстония уже ввели запрет на поездки белорусского лидера Александра Лукашенко и других 29 официальных лиц. Страны Балтии ввели санкции не дожидаясь общего решения Европейского союза.

Подробностей о том, кто войдет в санкционный список, пока нет.

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