Почему Украина начала антидемпинговое расследование против турецкого цемента?

18 сентября, 2020, 18:30

Во времена, когда украинская экономика переживает сложные времена, защита национального производителя становится приоритетным направлением поддержки со стороны государства. Одна из отраслей, на фоне неминуемого кризиса, страдает от несправедливых условий в международной торговле - цементное производство

Цементная отрасль в Украине представлена восемью заводами, которые принадлежат четырем крупным конкурирующим частным компаниям - СRH, KryviyRigCement, Dyckergoff Cement Ukraine и IFCEM. Эти предприятия производят такое количество цемента, которого хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности строительного рынка и даже больше. В цементной отрасли мира сформировался почти двукратный избыток возможностей производственных мощностей над спросом. Конкуренция стран-производителей цемента теперь во многом сводится к максимальному экспорту на соседние рынки с целью сохранения собственных производственных мощностей, тысяч рабочих мест и сотен миллионов долларов инвестиций.

На протяжении последних трех лет рынок в Украине не растет - его показатели колеблются в пределах 9,2-9,5 млн тонн. Соответственно, невелико и потребление цемента на душу населения. Исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Роман Скильский отмечает, что потребление цемента в Украине составляет всего 226 кг на человека в год. Для сравнения в Турции это 882 кг, в России - 370 кг, в Беларуси - 350, а в небольшой Молдове - около 300 кг.

В контексте экспансии на стагнирующий рынок Украины наибольшая угроза сейчас оисходит из Турции. Именно поэтому 2 сентября Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о начале антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину портландцемента и цементного клинкера из Турецкой Республики.

Такое решение, прежде всего, вызвано риском серьезной деформации внутреннего рынка Украины, считает партнер юридической компании "Ильяшев и партнеры" Елена Омельченко. "Украина вступила в ВТО (Всемирную торговую организацию - прим.ред) на гораздо худших условиях, чем Турция. Украина имеет хуждшую, не менее чем в 6 раз, тарифную защиту. Сложившаяся ситуация может привести к деформации украинского рынка цемента, поскольку за последние годы импорт турецкого продукта резко вырос - в 9 раз в 2019 году, и в 13 раз - по состоянию на период с января по август 2020 года. Именно поэтому с большой вероятностью по итогам 2020 года в Украину может быть завезено более миллиона тонн турецкого цемента", - отметила Омельченко.

Роман Скильский добавляет, что заинтересованность Турции в украинском рынке обусловлена тремя основными факторами. Во-первых, с начала кризиса 2018 года Турция переживает очень серьезный спад строительства, то есть для турецких производителей значительно сократились возможности на внутреннем рынке. Количество разрешений на строительство, выданных с 2017 по 2019 год сократилось на 82%, поэтому установленные мощности турецких цементных производств по данным Ассоциации производителей цемента Турции были задействованы в 2018 году только на 42%. Во-вторых, боевые действия в Сирии - некогда крупнейшем экспортном рынке для турецкого цемента - заставили экспортеров искать новые рынки для сбыта. В-третьих, прочные позиции украинской гривни, особенно на фоне девальвации турецкой лиры, сделали рынок Украины особенно привлекательным для турецкого экспорта.

Кроме того, благоприятным фактором является морское соседство с Украиной и относительно простая логистика цемента: баржами в бигбег с перегрузкой в украинских морских и речных портах.

"Со стороны государства будет правильным ограничить ввоз в таких количествах товара, который Украина может производить самостоятельно - в отличном качестве, о чем свидетельствует экспорт украинского цемента в страны ЕС, и в достаточном количестве, поскольку задействовано не более 80% производственных мощностей цементных заводов Украины", - считает Роман Скильский.

Он отмечает, что значительный рост турецкого импорта может привести к сворачиванию инвестиционных программ (а это более 2 млрд евро с момента приватизации отрасли), сокращению тысяч рабочих мест (сейчас в отрасли работюет более 5000 сотрудников, а на каждое рабочее место отрасль создает еще 3 в подрядных и смежных организациях).

Кроме того, чрезмерный импорт создает угрозу продолжения ухода с рынка иностранного капитала. Такой горький опыт страна уже получила - именно так произошло в 2018 году, когда после почти 20 лет работы в Украине из-за недостаточности сбыта с рынка вышел немецкий промышленный гигант - HeidelbergCement.

Сейчас украинская цементная отрасль нуждается в поддержке государства. Цементники уверены - заградительные пошлины должны стать противодействием против чрезмерного импорта и спасти одну из ключевых отраслей украинской экономики.