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Espreso.tvЭкономикаПочему Украина начала антидемпинговое расследование против турецкого цемента?

Почему Украина начала антидемпинговое расследование против турецкого цемента?

Во времена, когда украинская экономика переживает сложные времена, защита национального производителя становится приоритетным направлением поддержки со стороны государства. Одна из отраслей, на фоне неминуемого кризиса, страдает от несправедливых условий в международной торговле - цементное производство

Цементная отрасль в Украине представлена восемью заводами, которые принадлежат четырем крупным конкурирующим частным компаниям - СRH, KryviyRigCement, Dyckergoff Cement Ukraine и IFCEM. Эти предприятия производят такое количество цемента, которого хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности строительного рынка и даже больше. В цементной отрасли мира сформировался почти двукратный избыток возможностей производственных мощностей над спросом. Конкуренция стран-производителей цемента теперь во многом сводится к максимальному экспорту на соседние рынки с целью сохранения собственных производственных мощностей, тысяч рабочих мест и сотен миллионов долларов инвестиций.

На протяжении последних трех лет рынок в Украине не растет - его показатели колеблются в пределах 9,2-9,5 млн тонн. Соответственно, невелико и потребление цемента на душу населения. Исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Роман Скильский отмечает, что потребление цемента в Украине составляет всего 226 кг на человека в год. Для сравнения в Турции это 882 кг, в России - 370 кг, в Беларуси - 350, а в небольшой Молдове - около 300 кг.

В контексте экспансии на стагнирующий рынок Украины наибольшая угроза сейчас оисходит из Турции. Именно поэтому 2 сентября Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о начале антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину портландцемента и цементного клинкера из Турецкой Республики.

Такое решение, прежде всего, вызвано риском серьезной деформации внутреннего рынка Украины, считает партнер юридической компании "Ильяшев и партнеры" Елена Омельченко. "Украина вступила в ВТО (Всемирную торговую организацию - прим.ред) на гораздо худших условиях, чем Турция. Украина имеет хуждшую, не менее чем в 6 раз, тарифную защиту. Сложившаяся ситуация может привести к деформации украинского рынка цемента, поскольку за последние годы импорт турецкого продукта резко вырос - в 9 раз в 2019 году, и в 13 раз - по состоянию на период с января по август 2020 года. Именно поэтому с большой вероятностью по итогам 2020 года в Украину может быть завезено более миллиона тонн турецкого цемента", - отметила Омельченко.

Роман Скильский добавляет, что заинтересованность Турции в украинском рынке обусловлена тремя основными факторами. Во-первых, с начала кризиса 2018 года Турция переживает очень серьезный спад строительства, то есть для турецких производителей значительно сократились возможности на внутреннем рынке. Количество разрешений на строительство, выданных с 2017 по 2019 год сократилось на 82%, поэтому установленные мощности турецких цементных производств по данным Ассоциации производителей цемента Турции были задействованы в 2018 году только на 42%. Во-вторых, боевые действия в Сирии - некогда крупнейшем экспортном рынке для турецкого цемента - заставили экспортеров искать новые рынки для сбыта. В-третьих, прочные позиции украинской гривни, особенно на фоне девальвации турецкой лиры, сделали рынок Украины особенно привлекательным для турецкого экспорта.

Кроме того, благоприятным фактором является морское соседство с Украиной и относительно простая логистика цемента: баржами в бигбег с перегрузкой в украинских морских и речных портах.

"Со стороны государства будет правильным ограничить ввоз в таких количествах товара, который Украина может производить самостоятельно - в отличном качестве, о чем свидетельствует экспорт украинского цемента в страны ЕС, и в достаточном количестве, поскольку задействовано не более 80% производственных мощностей цементных заводов Украины", - считает Роман Скильский.

Он отмечает, что значительный рост турецкого импорта может привести к сворачиванию инвестиционных программ (а это более 2 млрд евро с момента приватизации отрасли), сокращению тысяч рабочих мест (сейчас в отрасли работюет более 5000 сотрудников, а на каждое рабочее место отрасль создает еще 3 в подрядных и смежных организациях).

Кроме того, чрезмерный импорт создает угрозу продолжения ухода с рынка иностранного капитала. Такой горький опыт страна уже получила - именно так произошло в 2018 году, когда после почти 20 лет работы в Украине из-за недостаточности сбыта с рынка вышел немецкий промышленный гигант - HeidelbergCement.

Сейчас украинская цементная отрасль нуждается в поддержке государства. Цементники уверены - заградительные пошлины должны стать противодействием против чрезмерного импорта и спасти одну из ключевых отраслей украинской экономики.

 

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