Памяти Георгия Гонгадзе и убитых украинских журналистов: в центре Киева прошла акция

18 сентября, 2020, 18:16

На Майдане Независимости в Киеве прошла акция памяти убитого журналиста Украинской Правды Георгия Гонгадзе, а также других журналистов, погибших при выполнении своих профессиональных обязанностей

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

Журналисты и правозащитники собрались у стелы на Майдане Независимости в Киеве, чтобы почтить память убитого журналиста Украинской Правды Георгия Гонгадзе, а также всех журналистов, погибших при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Таким образом представители СМИ и правозащитники планировали привлечь внимание правоохранителей и напомнить властям о необходимости эффективного расследования этих дел.

"За годы независимости в Украине убиты почти 70 журналистов. Мы собрались, чтобы напомнить властям о необходимости эффективного и прозрачного расследования этих дел", - отмечают активисты.

Отметим 16 сентября исполнилось 20 лет со дня похищения и убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

Фото: Илья Евлаш

16 сентября в Киеве, на Крещатике, к 20 годовщине убийства установили памятную доску журналисту, основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе.

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