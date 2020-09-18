Памяти Георгия Гонгадзе и убитых украинских журналистов: в центре Киева прошла акция
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.
Журналисты и правозащитники собрались у стелы на Майдане Независимости в Киеве, чтобы почтить память убитого журналиста Украинской Правды Георгия Гонгадзе, а также всех журналистов, погибших при выполнении своих профессиональных обязанностей.
Таким образом представители СМИ и правозащитники планировали привлечь внимание правоохранителей и напомнить властям о необходимости эффективного расследования этих дел.
"За годы независимости в Украине убиты почти 70 журналистов. Мы собрались, чтобы напомнить властям о необходимости эффективного и прозрачного расследования этих дел", - отмечают активисты.
Отметим 16 сентября исполнилось 20 лет со дня похищения и убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе.
- 16 сентября в Киеве, на Крещатике, к 20 годовщине убийства установили памятную доску журналисту, основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти