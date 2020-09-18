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Espreso.tvЭкономикаОтныне Википедия пишет Kyiv вместо Kiev, - Кулеба

Отныне Википедия пишет Kyiv вместо Kiev, - Кулеба

Отныне Википедия будет писать Kyiv вместо Kiev, поскольку правильное написание стало популярным в авторитетных источниках

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Facebook.

"Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы" Kiev "во всемирной сети. Отныне Википедия пишет Kyiv, а не Kiev", - написал Кулеба.

Министр пояснил, что сложность заключалась в том, что Википедия просто использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках. При этом многократные доводы украинском, что он не правильный, не действовали - в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний.

"И вот, наконец, Kyiv стал популярным в авторитетных источниках за" Kiev ". Это отличный результат длительных усилий многих людей", - подчеркнул Кулеба.

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