Отныне Википедия пишет Kyiv вместо Kiev, - Кулеба
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Facebook.
"Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы" Kiev "во всемирной сети. Отныне Википедия пишет Kyiv, а не Kiev", - написал Кулеба.
Министр пояснил, что сложность заключалась в том, что Википедия просто использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках. При этом многократные доводы украинском, что он не правильный, не действовали - в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний.
"И вот, наконец, Kyiv стал популярным в авторитетных источниках за" Kiev ". Это отличный результат длительных усилий многих людей", - подчеркнул Кулеба.
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