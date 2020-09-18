Отечественная сеть выстроила многоуровневую систему контроля качества
За более чем двадцатилетний период работы на отечественном рынке ритейла компания АТБ выстроила многоуровневую систему контроля качества, которая фактически исключает попадания на полки магазинов некачественных продуктов питания и товаров широкого потребления. С 2017 года сеть проходит сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO. Сертифицированы 502 торговых точки, еще 130 - в процессе проверки.
"Самым главным критерием выбора товара для покупателей - есть безопасность товаров. И поэтому компания АТБ-маркет следит всегда за качеством и безопасностью товаров ", - говорит управляющая магазином Виктория Сивоконь.
Ежемесячно отдел контроля отбирает с полок магазинов около тысячи наименований продукции, которую отправляют на тщательное исследование в лаборатории. К тому же качество проверяют на всех этапах - от сырья, на производстве, при хранении и до момента оплаты товара на кассе.
"Продукты проверяются по физико-химическим, микробиологическим показателям и показателям безопасности. Весь ассортимент супермаркетов АТБ соответствует высоким стандартам европейского качества. Этим постоянно руководит отдел контроля качества, постоянно проводятся внеплановые и плановые внутренние проверки. Также проводятся аудиты у поставщиков и производителей ", - добавляет Виктория Сивоконь.
АТБ сотрудничает с разветвленной сетью собственных производителей и импортеров. Принципиальный отказ от посредников дал о себе знать. Товары для покупателей стали доступнее в цене.
"На сегодня АТБ маркет - крупнейшая сеть супермаркетов, которой доверяют более, 3,5 миллиона украинцев. И это оправдано тем, что АТБ маркет постоянно предлагает лучшие свежие продукты. Безопасные, качественные, по более низкой цене - на 10-15 процентов ниже, чем среднерыночная", - говорит управляющая магазином.
Положительные отзывы и у посетителей, которые отмечают качество и доступность цен. Сеть АТБ - одна из крупнейших в Украине. Насчитывает 1154 отделения в 296 населенных пунктах.
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