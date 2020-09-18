Отечественная сеть выстроила многоуровневую систему контроля качества

18 сентября, 2020, 11:15

С 2017 года сеть проходит сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO. Сертифицированы 502 торговые точки, еще 130 - в процессе проверки

За более чем двадцатилетний период работы на отечественном рынке ритейла компания АТБ выстроила многоуровневую систему контроля качества, которая фактически исключает попадания на полки магазинов некачественных продуктов питания и товаров широкого потребления. С 2017 года сеть проходит сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO. Сертифицированы 502 торговых точки, еще 130 - в процессе проверки.

"Самым главным критерием выбора товара для покупателей - есть безопасность товаров. И поэтому компания АТБ-маркет следит всегда за качеством и безопасностью товаров ", - говорит управляющая магазином Виктория Сивоконь.

Ежемесячно отдел контроля отбирает с полок магазинов около тысячи наименований продукции, которую отправляют на тщательное исследование в лаборатории. К тому же качество проверяют на всех этапах - от сырья, на производстве, при хранении и до момента оплаты товара на кассе.

"Продукты проверяются по физико-химическим, микробиологическим показателям и показателям безопасности. Весь ассортимент супермаркетов АТБ соответствует высоким стандартам европейского качества. Этим постоянно руководит отдел контроля качества, постоянно проводятся внеплановые и плановые внутренние проверки. Также проводятся аудиты у поставщиков и производителей ", - добавляет Виктория Сивоконь.

АТБ сотрудничает с разветвленной сетью собственных производителей и импортеров. Принципиальный отказ от посредников дал о себе знать. Товары для покупателей стали доступнее в цене.

"На сегодня АТБ маркет - крупнейшая сеть супермаркетов, которой доверяют более, 3,5 миллиона украинцев. И это оправдано тем, что АТБ маркет постоянно предлагает лучшие свежие продукты. Безопасные, качественные, по более низкой цене - на 10-15 процентов ниже, чем среднерыночная", - говорит управляющая магазином.

Положительные отзывы и у посетителей, которые отмечают качество и доступность цен. Сеть АТБ - одна из крупнейших в Украине. Насчитывает 1154 отделения в 296 населенных пунктах.