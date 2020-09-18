Онлайн-церемония "Коронации слова": Номинация "Киносценарии"
В этом году из-за карантинных условий "Коронация слова" не смогла провести традиционную церемонию награждения, которая к тому же должна была быть празднично-юбилейной - конкурсу исполняется 20 лет. 1 июля состоялась онлайн-церемония номинации "Романы", и теперь уже идет подготовка к онлайн-церемонии в номинации "Киносценарии". Позже будет известна дата церемоний в других номинациях.
Смотрите церемонию онлайн на youtube-канале "Коронации слова".
Подписывайтесь на канал, зафиксируйте в записных книжках дату - 20 сентября в 20:00, и узнайте первыми имена авторов киносценариев, из которых в будущем появится новое украинское кино.
Международный литературный конкурс "Коронация слова", история успеха которого насчитывает уже 20 лет, является самым престижным украинским конкурса, который в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен.
Главная цель конкурса - поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса кино и театра. И как следствие, наполнение украинского рынка полнокровной конкурентоспособной литературой, а кино и театра - качественными фильмами и пьесами.
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