Оккупанты 17 сентября стреляли вблизи Новогригорьевки, сегодня - из гранатомета вблизи Водяного
18 сентября, 2020, 08:08
17 сентября российские войска вновь нарушили перемирие в зоне ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
17 сентября одну вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировано у Новогригорьевка. Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинцев, поэтому огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 18 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня оккупантами. Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал вблизи населенного пункта Водяное.
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