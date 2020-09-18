Оккупанты 17 сентября стреляли вблизи Новогригорьевки, сегодня - из гранатомета вблизи Водяного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

17 сентября одну вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировано у Новогригорьевка. Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинцев, поэтому огонь в ответ не открывали.