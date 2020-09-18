 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты 17 сентября стреляли вблизи Новогригорьевки, сегодня - из гранатомета вблизи Водяного

Оккупанты 17 сентября стреляли вблизи Новогригорьевки, сегодня - из гранатомета вблизи Водяного

17 сентября российские войска вновь нарушили перемирие в зоне ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

17 сентября одну вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировано у Новогригорьевка. Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинцев, поэтому огонь в ответ не открывали.
 
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
 
С начала текущих суток, 18 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня оккупантами. Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал вблизи населенного пункта Водяное.
 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2020 пятница

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

18 сентября, 2020 пятница

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать