Официальный курс доллар к концу недели стабилизировался по отношению к гривне

18 сентября, 2020, 09:10

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 18 сентября 2020 года на отметке 28,11 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 17 сентября курс составлял 28,11 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 18 сентября установлен на уровне 33,17 грн / евро. По состоянию на 16 сентября курс составлял 33,39 грн / евро.

На наличном рынке 18 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,10, продают - по 28,16 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,05-29,70 грн / $.

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