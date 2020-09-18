ОБСЕ обнаружила мины оккупантов на ряде автодорог и фрагменты боеприпасов, свидетельствующие о нарушении режима тишины

18 сентября, 2020, 16:07

Боевики продолжают нарушать условия перемирия на Донбассе

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Российско-оккупационные войска продолжают систематически пренебрегать режимом прекращения огня и в очередной раз увеличивают минные поля, размещают боеприпасы в жилых массивах, чем подвергают опасности мирных жителей Донбасса", - сообщили в штабе.