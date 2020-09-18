ОБСЕ обнаружила мины оккупантов на ряде автодорог и фрагменты боеприпасов, свидетельствующие о нарушении режима тишины
18 сентября, 2020, 16:07
Боевики продолжают нарушать условия перемирия на Донбассе
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
"Российско-оккупационные войска продолжают систематически пренебрегать режимом прекращения огня и в очередной раз увеличивают минные поля, размещают боеприпасы в жилых массивах, чем подвергают опасности мирных жителей Донбасса", - сообщили в штабе.
Вблизи Саханки Донецкой области 13 сентября беспилотник ОБСЕ зафиксировал 14 противотанковых мин, установленных поперек дороги. Еще 28 противотанковых мин на этой же дороге обнаружили вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.
У населенного пункта Веселое Донецкой области наблюдатели впервые зафиксировали 6 фрагментов боеприпасов. 4 из них оценены как трубы от снарядов реактивной системы залпового огня "Град" 122 мм, еще 2 - как хвостовые стабилизаторы 120-мм минометных мин.
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