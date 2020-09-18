Николаевская ОГА рекомендует уволить директора больницы, где женщину заставляли забрать ампутированные ноги ее мужа
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
"Управлением здравоохранения облгосадминистрации проведена проверка КНП " Новобугская центральная районная больница" по поводу требований приказа МЗ Украиины от 08.06.2015 № 325 "Об утверждении Государственных санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами". Установлено, что учреждением не соблюдаются требования указанного приказа в части обращения с медицинскими отходами. Как результат - родственникам пациента были выданы ампутированные две нижние конечности, которые отнесены к эпидемически опасным медицинским отходам", - говорится в сообщении.
Николаевская ОГА добавила, что, учитывая выводы комиссии, подготовлено письмо исполняющего функции и полномочия председателя ОГА, заместителя председателя ОГА Александра Трайтли с просьбой направить рекомендации Новобугской райгосадминистрации, на которую возложены функции приема и увольнения с работы директора КНП "Новобугская ЦРБ" по рассмотрению вопроса соответствия его занимаемой должности.
- Отметим, на Николаевщине создана комиссия, которая должна была дать оценку действиям медиков, отдавших ампутированные ноги мужа жене для самостоятельного захоронения, ссылаясь на то, что у них нет возможности для утилизации .
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