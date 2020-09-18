Николаевская ОГА рекомендует уволить директора больницы, где женщину заставляли забрать ампутированные ноги ее мужа

18 сентября, 2020, 18:45

Комиссия управления здравоохранения Николаевской ОГА рекомендовать уволить с работы директора КНП "Новобугская ЦРБ" из-за того, что там не соблюдают требования обращения с медицинскими отходами

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

"Управлением здравоохранения облгосадминистрации проведена проверка КНП " Новобугская центральная районная больница" по поводу требований приказа МЗ Украиины от 08.06.2015 № 325 "Об утверждении Государственных санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами". Установлено, что учреждением не соблюдаются требования указанного приказа в части обращения с медицинскими отходами. Как результат - родственникам пациента были выданы ампутированные две нижние конечности, которые отнесены к эпидемически опасным медицинским отходам", - говорится в сообщении.

Николаевская ОГА добавила, что, учитывая выводы комиссии, подготовлено письмо исполняющего функции и полномочия председателя ОГА, заместителя председателя ОГА Александра Трайтли с просьбой направить рекомендации Новобугской райгосадминистрации, на которую возложены функции приема и увольнения с работы директора КНП "Новобугская ЦРБ" по рассмотрению вопроса соответствия его занимаемой должности.

Отметим, на Николаевщине создана комиссия, которая должна была дать оценку действиям медиков, отдавших ампутированные ноги мужа жене для самостоятельного захоронения, ссылаясь на то, что у них нет возможности для утилизации .

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