Назначение главы САП: Шмыгаль заявил, что пока угроз для безвиза с ЕС нет
Такое мнение он высказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ .
"Безвиз не устраняется. Наши международные коллеги из Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (назначение руководителя САП - ред.). Мы сейчас придерживались всех процедур, прописанных правилами, законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса ", - сказал Шмыгаль.
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