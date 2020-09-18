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Espreso.tvОбществоНазначение главы САП: Шмыгаль заявил, что пока угроз для безвиза с ЕС нет

Назначение главы САП: Шмыгаль заявил, что пока угроз для безвиза с ЕС нет


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас угроз для отмены безвизового режима Украины с Европейским Союзом нет

Такое мнение он высказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ .

"Безвиз не устраняется. Наши международные коллеги из Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (назначение руководителя САП - ред.). Мы сейчас придерживались всех процедур, прописанных правилами, законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса ", - сказал Шмыгаль.

Читайте также: ЕС и США: дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП

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