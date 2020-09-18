Нардеп "Слуга" Куницкий давит на Мининфраструктуры в интересах связанного с Россией бизнеса, - СМИ

18 сентября, 2020, 10:35

Народный депутат партии "Слуга народа" Александр Куницкий давит на Министерство инфраструктуры с целью вернуть старую систему разрешительных документов на газ для авто в интересах связанного с Россией бизнеса

Об этом пишет Cлидство.Инфо.

"Народный депутат" Слуги народа "Александр Куницкий давит на Министерство инфраструктуры с целью вернуть старую систему разрешительных документов на газ для авто. Делает он это в интересах так называемой" Украинской газомоторного ассоциации ", соучредителем которой была компания с оффшорным корнями", - говорится в материале.

По информации издания, руководитель ассоциации Степан Ашрафьян тесно связан с семьей харьковских предпринимателей Костанян, которая развивает бизнес по продаже, установке и обслуживанию газобаллонного оборудования не только в Украине, но и в России. При этом отмечается, что украинский бизнес семьи Костанян попадал в поле зрения правоохранителей из-за возможного пользования услугами конвертационных центров.

В издании напомнили, что с конца 2019 года для "узаконивания" газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобиль необходимо пройти дополнительную проверку в центре сертификации.

"Это занимает около одного дня и стоит ориентировочно 2-3 тысячи гривен. Ранее документы на оборудование можно было получить непосредственно в программы установки ГБО, что стоило несколько сотен гривен", - говорится в материале.

В издании добавили, что существуют случаи, когда из-за некачественно установленную газобаллонную систему загорались автомобили. В реестре судебных решений журналисты "Следствия" нашли данные о как минимум три таких случая за последние годы.

При этом в Мининфраструктуры считают, что новое требование позволит сделать транспорт на газе безопасным. Однако именно против этого требования выступает «Украинская газомоторного ассоциация», которая объединяет, среди прочих, компании-установщиков ГБО. Она утверждает, что новая система сертификации является схемой и монополизацией рынка.

"Идеи этой ассоциации поддержал нардеп Александр Куницкий. Сначала он направил обращение в Мининфраструктуры с требованием формально вернуть старую систему. Впоследствии он несколько раз записывал видео, на которых требовал у министра Владислава Криклия отменить систему сертификации. Также депутат инициировал открытие Государственным бюро расследований уголовного производства в отношении возможного злоупотребления должностными лицами министерства на этой теме ", - отметили в издании.

Как выяснили журналисты, основателем "Украинской газомоторного ассоциации" является фирма "Лайт Сервис Украина", владельцем которой указано юрлицо с Сейшельских островов.

При этом "Лайт Сервис Украина" фигурирует в расследовании Главного следственного управления Нацполиции - компания выдавала документы на авто за подписью ее бывшего руководителя, который уверял правоохранителей, что на самом деле их не подписывал. В постановлении упоминается почти о 1 тыс. перерегистраций автомобилей по состоянию на начало 2019 года.

В издании также напомнили, что ранее Куницкий подавал два законопроекта, касающиеся рынка электромобилей и електрозарядних станций. По словам других участников рынка, по крайней мере один из этих проектов было прописано таким образом, что наибольшую выгоду от его принятия получила харьковская компания AutoEnterprise, с которой он был тесно связан с депутатства.

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