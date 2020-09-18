Нардеп Деркач через суд требует заставить МИД выдать ноту о вмешательстве США во внутренние дела Украины

18 сентября, 2020, 14:29

В Окружной административный суд Киева поступил иск от народного депутата Андрея Деркача к Министерству иностранных дел

Об этом сообщает портал Судебная власть Украины .

"В исковых требованиях указано - признать противоправной бездеятельность МИД по невнесения официальных заявлений (нот протестов) относительно вмешательства отдельными должностными лицами США и посольством США во внутренние дела Украины, государственный суверенитет и деятельность органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Деркач также просит суд в случае удовлетворения иска обязать МИД течение пяти дней с момента силу решение сделать официальное заявление по "недопустимости такого вмешательства".

Суд еще не принял решение об открытии дела.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влияние Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача , который публиковал пленки якобы с голосами Петра Порошенко и Джозефа Байдена.