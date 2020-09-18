Нардеп Деркач через суд требует заставить МИД выдать ноту о вмешательстве США во внутренние дела Украины
Об этом сообщает портал Судебная власть Украины .
"В исковых требованиях указано - признать противоправной бездеятельность МИД по невнесения официальных заявлений (нот протестов) относительно вмешательства отдельными должностными лицами США и посольством США во внутренние дела Украины, государственный суверенитет и деятельность органов государственной власти", - говорится в сообщении.
Деркач также просит суд в случае удовлетворения иска обязать МИД течение пяти дней с момента силу решение сделать официальное заявление по "недопустимости такого вмешательства".
Суд еще не принял решение об открытии дела.
- Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влияние Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.
- Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.
- 10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача , который публиковал пленки якобы с голосами Петра Порошенко и Джозефа Байдена.
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