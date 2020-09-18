НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника Генпрокуратуры на 1,8 млн грн злоупотреблений
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Согласно сообщению, детективы НАБУ сообщили бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением.
Отмечается, что действия экс-чиновника причинили почти 1,8 млн грн ущерба государству.
Так, следствие установило, что фигурант дела в 2015 году обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генпрокуратурой и частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ведомства без намерения их реального выполнения.
При этом, отметили в ведомстве, работы выполнены не были, а средства были перечислены компаниям.
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