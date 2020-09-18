НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника Генпрокуратуры на 1,8 млн грн злоупотреблений

18 сентября, 2020, 16:30

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили экс-работника Генпрокуратуры в злоупотреблении служебным положением, причинившем 1,8 млн грн убытков государству

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, детективы НАБУ сообщили бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Отмечается, что действия экс-чиновника причинили почти 1,8 млн грн ущерба государству.

Так, следствие установило, что фигурант дела в 2015 году обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генпрокуратурой и частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ведомства без намерения их реального выполнения.

При этом, отметили в ведомстве, работы выполнены не были, а средства были перечислены компаниям.

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