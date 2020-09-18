На киевской Троещине сгорела квартира, СМИ сообщают об одном погибшем
18 сентября, 2020, 07:27
Ночью в Киеве на улице Закревского, 71 произошел пожар в многоэтажном жилом доме
Об этом сообщает "Информатор".
Произошел пожар в квартире на 4 этаже девятиэтажного дома. По сообщению СМИ, в результате один человек погиб и еще один пострадал.
На месте работало четыре машины ГСЧС.
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