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Espreso.tvОбществоНа киевской Троещине сгорела квартира, СМИ сообщают об одном погибшем

На киевской Троещине сгорела квартира, СМИ сообщают об одном погибшем

Ночью в Киеве на улице Закревского, 71 произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Об этом сообщает "Информатор".

Произошел пожар в квартире на 4 этаже девятиэтажного дома. По сообщению СМИ, в результате один человек погиб и еще один пострадал.

На месте работало четыре машины ГСЧС.

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