Минздрав планирует привлечь частные лаборатории к ПЦР-тестированию на COVID-19 за счет госбюджета
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга.
"Мы рассматриваем вопрос о привлечении частных клиник для проведения тестирований. Сейчас ведутся расчеты. Думаю, мы очень быстро это сделаем. Через несколько дней предложим механизм, как привлекать частные компании, частные лаборатории", - сказал Степанов.
По его словам сейчас стоимость тестирования с учетом закупленных тестов, заработной платы персонала и других составляющих в 2-2,5 раза ниже, чем в частных лабораториях.
Впрочем, по словам министра, уже проходят консультации с большими и операторами этого рынка.
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