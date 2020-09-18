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Espreso.tvЭкономикаМинздрав планирует привлечь частные лаборатории к ПЦР-тестированию на COVID-19 за счет госбюджета

Минздрав планирует привлечь частные лаборатории к ПЦР-тестированию на COVID-19 за счет госбюджета

Министерство здравоохранения рассматривает возможность привлечь частные лаборатории к ПЦР-тестированию на COVID-19 за средства государственного бюджета

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга.

"Мы рассматриваем вопрос о привлечении частных клиник для проведения тестирований. Сейчас ведутся расчеты. Думаю, мы очень быстро это сделаем. Через несколько дней предложим механизм, как привлекать частные компании, частные лаборатории", - сказал Степанов.

По его словам сейчас стоимость тестирования с учетом закупленных тестов, заработной платы персонала и других составляющих в 2-2,5 раза ниже, чем в частных лабораториях.

Впрочем, по словам министра, уже проходят консультации с большими и операторами этого рынка.

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