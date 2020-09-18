МВД запустило электронный сервис по проверке водительских удостоверений

18 сентября, 2020, 16:06

Главный сервисный центр МВД разработал и запустил на своем сайте новый электронный сервис - "Проверка водительского удостоверения"

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Главный сервисный центр МВД разработал и запустил на сайте hsc.gov.ua новый электронный сервис - "Проверка водительского удостоверения". Это даст возможность заинтересованным учреждениям и каждому гражданину по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории", - говорится в сообщении.

Первый заместитель Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов отметил, что этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии - при обмене украинского водительского удостоверения на национальные.

Для удобства пользования сервисом за пределами страны создана англоязычная версия. Так, в один клик можно переключить интерфейс в необходимый языковой режим.

"Функция легка в использовании. Достаточно лишь ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных. Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что этот сервис будет полезен для бизнеса - теперь в два клика человек сможет самостоятельно проверить действительность водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче авто в аренду.

Сервисы проверки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства доступны по ссылке.

В Украине согласовали новые образцы удостоверений для водителя, а также свидетельства о регистрации транспортного средства.

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