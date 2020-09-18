Местные выборы: 136 тыс. правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок, - МВД

18 сентября, 2020, 15:35

136 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок и безопасность во время местных выборов, запланированных на 25 октября

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

"Я вижу два основных направления работы при обеспечении правопорядка избирательного процесса. Это превентивная работа и подготовка личного состава. Основное бремя ляжет на Национальную полицию. Главная задача полицейских - выявление административных и уголовных правонарушений и доведение их до суда", - отметил Яровой.

Он отметил, что всего к несению службы по обеспечению правопорядка во время выборов будут привлечены почти 136 тыс. стражей: будут привлекаться все силы и авиационные подразделения ведомства:

"Вся система авиационной безопасности МВД будет дежурить в усиленном режиме", - добавил Яровой.

8 августа Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.

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