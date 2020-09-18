Линкявичюс назвал неадекватными заявления Лукашенко о закрытии западной границы

18 сентября, 2020, 16:50

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ с Западом и усилении их контроля - это неадекватная реакция

Об этом глава Министерства иностранных дел Литвы Линкявичюс 18 сентября заявил DELFI.

"Были заявления (от Лукашенко, - ред.), что пол-армии брошены на охрану границ с Западом. Кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека", - сообщил он.

Линкявичюс добавил, что сейчас нужно подождать, чтобы понять, что именно хочет сказать Лукашенко своими заявлениями.

"Такие заявления уже были и до этого - о том, что тягачи будут направлены в другие порты, затем последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, что и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит - закрытие границ для грузов, людей или что-то еще", - отметил министр.

Он также отметил, что экономика соседней страны находится "на грани банкротства", поэтому все подобные шаги надо делать взвешенно и ответственно, иначе они нанесут вред самой Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вынужден закрыть границу с Литвой и Польшей и укрепить границу с Украиной.

По его словам, такими мерами он вместе с руководителями РФ "выстраивает защиту союзного государства".

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