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Espreso.tvСпортЛига Европы: определились все пары третьего квалификационного раунда

Лига Европы: определились все пары третьего квалификационного раунда


фото: Getty Images
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы коваливский "Колос" сыграет против хорватской "Риеки", а "Десна" с немецким "Вольфсбургом"

Об этом сообщает sport.ua.

Все встречи 3-го квалификационного раунда состоять из одного матча. Базовый день - 24 сентября.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

24 сентября

"Вольфсбург" (Германия) - "Десна" (Чернигов, Украина)

"Русенборг" (Норвегия) - "Аланьяспор" (Турция)

"Виктория" (Чехия) - "Сеннерюске" (Дания)

"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Будучность" (Черногория)

"Арарат-Армения" (Армения) - "Целе" (Словения)

"Риека" (Хорватия) - "Колос" (Ковалевка, Украина)

 

Виллем II "(Голландия) -" Рейнджерс "(Шотландия)

"Куопио" (Финляндия) - "Судува" (Литва)

"Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Афины, Греция)

"Галатасарай" (Турция) - Хайдук "(Хорватия)

АПОЭЛ (Кипр) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

"Шкендия" (Северная Македония) - "Тоттенхэм" (Англия)

Юргорден "(Швеция) - ЧФР (Румыния)

"Аполлон" (Лимасол, Кипр) - "Лех" (Польша)

"Гранада" (Испания) - "Локомотив" (Грузия)

"Ростов" (Россия) - Маккаби (Хайфа, Израиль)

"Шериф" (Тирасполь, Молдова) - "Дандолк" (Ирландия)

"Бешикташ" (Турция) - "Риу Аве" (Португалия)

"Стандард" (Бельгия) - "Войводина" (Сербия)

"Базель" (Швейцария) - "Анортосис" (Кипр)

"Фехервар" (Венгрия) - "Реймс" (Франция)

ЦСКА (София, Болгария) - "Б-36" (Фарерские острова)

"Спортинг" (Португалия) - Абердин "(Шотландия)

 

Легия "(Польша) -" Дрита "(Косово)

"Мура" (Словения) - ПСВ "Эйндховен" (Голландия)

"Копенгаген" (Дания) - "Пяст" (Польша)

"Флориана" (Мальта) - "Флора" (Эстония)

"Мальме" (Швеция) - "Локомотив" (Загреб, Хорватия)

"Милан" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия)

"Шарлеруа" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия)

ЛАСК (Австрия) - ДАК-1904 (Словакия)

ФКСБ (Румыния) - "Слован" (Либерец, Чехия)

"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Мазервелл" (Шотландия)

"Рига" (Латвия) / "Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Селтик" (Шотландия).

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