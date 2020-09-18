Лига Европы: определились все пары третьего квалификационного раунда
Об этом сообщает sport.ua.
Все встречи 3-го квалификационного раунда состоять из одного матча. Базовый день - 24 сентября.
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
24 сентября
"Вольфсбург" (Германия) - "Десна" (Чернигов, Украина)
"Русенборг" (Норвегия) - "Аланьяспор" (Турция)
"Виктория" (Чехия) - "Сеннерюске" (Дания)
"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Будучность" (Черногория)
"Арарат-Армения" (Армения) - "Целе" (Словения)
"Риека" (Хорватия) - "Колос" (Ковалевка, Украина)
Виллем II "(Голландия) -" Рейнджерс "(Шотландия)
"Куопио" (Финляндия) - "Судува" (Литва)
"Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Афины, Греция)
"Галатасарай" (Турция) - Хайдук "(Хорватия)
АПОЭЛ (Кипр) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
"Шкендия" (Северная Македония) - "Тоттенхэм" (Англия)
Юргорден "(Швеция) - ЧФР (Румыния)
"Аполлон" (Лимасол, Кипр) - "Лех" (Польша)
"Гранада" (Испания) - "Локомотив" (Грузия)
"Ростов" (Россия) - Маккаби (Хайфа, Израиль)
"Шериф" (Тирасполь, Молдова) - "Дандолк" (Ирландия)
"Бешикташ" (Турция) - "Риу Аве" (Португалия)
"Стандард" (Бельгия) - "Войводина" (Сербия)
"Базель" (Швейцария) - "Анортосис" (Кипр)
"Фехервар" (Венгрия) - "Реймс" (Франция)
ЦСКА (София, Болгария) - "Б-36" (Фарерские острова)
"Спортинг" (Португалия) - Абердин "(Шотландия)
Легия "(Польша) -" Дрита "(Косово)
"Мура" (Словения) - ПСВ "Эйндховен" (Голландия)
"Копенгаген" (Дания) - "Пяст" (Польша)
"Флориана" (Мальта) - "Флора" (Эстония)
"Мальме" (Швеция) - "Локомотив" (Загреб, Хорватия)
"Милан" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия)
"Шарлеруа" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия)
ЛАСК (Австрия) - ДАК-1904 (Словакия)
ФКСБ (Румыния) - "Слован" (Либерец, Чехия)
"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Мазервелл" (Шотландия)
"Рига" (Латвия) / "Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Селтик" (Шотландия).
- 17 сентября во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Колос" с Коваливки сенсационно победил в гостях греческий "Арис" .
- 18 сентября стало известно, что "Десна" встретится с немецким "Вольфсбургом" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
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