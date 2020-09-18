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Espreso.tvОбществоКитай проводит военные учения вблизи Тайваня

Китай проводит военные учения вблизи Тайваня


фото: gettyimages
Китай проводит военные учения вблизи Тайваньского пролива, чтобы "защитить свой суверенитет"

Об этом сообщает BBC .

Как отмечает издание, учения начались в то время, как чиновник Государственного департамента США Кейт Крачи посетила Тайвань.

В пятницу представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян обвинил США и Тайвань в «усилении заговора, часто вызывает беспорядки». Он сказал репортерам, что "использование Тайваня для контроля над Китаем» или попытки «полагаться на иностранцев для укрепления своих позиций" - это попытка выдать желаемое за действительное.

"Те, кто играет с огнем, получат ожоги", - сказал он.

Учения с боевой стрельбой проходят на фоне растущей напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном и стремлений США усилить свою поддержку Тайваня.

Как известно, Китай считает Тайвань частью своей территории и выступает против любого официального контакта острова с США, расценивая это как вмешательство в его внутренние дела. США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но юридически обязались обеспечивать, чтобы остров мог защищаться от угроз.

После отделения от Китая во время гражданской войны 1949 Тайвань сформировал свою национальную идентичность, но не объявил формально о независимости. Пекин претендует на суверенитет над островом, который населяют 23 млн человек, и угрожает применить силу, чтобы захватить контроль в случае необходимости.

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