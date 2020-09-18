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Espreso.tvОбществоКиевские фонтаны на Крещатике будут работать до 30 сентября

Киевские фонтаны на Крещатике будут работать до 30 сентября

Центральные киевские фонтаны, а также комплекс с гейзерных фонтанов в акватории Русановского канала продолжат работать до 30 сентября

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

До завершения работы центральные фонтаны будут работать, как и раньше, со вторника по воскресенье с 12:00 до 23:00. Светомузыкальное шоу происходит с 19:00 до 23:00.

Фонтаны Русановского канала работают по графику: вторник-пятница 7:00 - 9:00 и 17:00 - 23:00, суббота-воскресенье 15:00 - 23:00.

Светомузыкальное шоу на Русановских фонтанах происходит каждую пятницу и субботу с 19:00 до 23:00. Подсветка фонтанов включается ежедневно, кроме понедельника, с 19:00 до 23:00.

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